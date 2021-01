Lillo Alaimo premiato come “Local Hero” da Schweizer Journalist

BASILEA/LOCARNO - È un premio alla resistenza per aver perseguito il giornalismo investigativo in un contesto tutt’altro che facile, anche dal profilo editoriale. Tra i premiati dalla prestigiosa rivista “Schweizer Journalist”, che ogni anno assegna gli Oscar del mestiere, spicca per l’anno 2020 il nome di Lillo Alaimo, classe 1956, direttore del domenicale “Il Caffè”. Nel motivare il premio per la categoria “Local Heroes”, “Schweizer Journalist” ricorda l’ormai ultraventennale direzione del settimanale, da lui fondato nel 1994 con Giò Rezzonico, e la sua specializzazione nel giornalismo d'inchiesta.