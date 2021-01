Un pupazzo alto oltre 3 metri

MONTECENERI - La neve, in questi giorni, non è mancata. E quale passatempo migliore, visto anche il tempo libero concesso dalle festività, se non quello di realizzare un bel pupazzo di neve?

Uno eccezionale, ad esempio, è sorto in quel di Bironico. Alto addirittura tre metri (3,21 se si misurano i capelli), il pupazzone ha permesso a una famiglia di fare pratica per realizzare, in seguito, un'opera ancora più ambiziosa.

Ecco che, infatti, gli autori del gigante di neve (Patric e Nur) hanno voluto creare anche un autoritratto. Il risultato? Davvero ben riuscito e divertente.

Lo "sfidante" di Novaggio - Ma non c'è solo il pupazzo di Bironico: un nostro lettore ci manda una foto da Novaggio, in zona Bedea: la creazione in questione è alta circa due metri e mezzo, assicura.

