Un pupazzo alto oltre 3 metri

MONTECENERI - La neve, in questi giorni, non è mancata. E quale passatempo migliore, visto anche il tempo libero concesso dalle festività, se non quello di realizzare un bel pupazzo di neve?

Uno eccezionale, ad esempio, è sorto in quel di Bironico. Alto addirittura tre metri (3,21 se si misurano i capelli), il pupazzone ha permesso a una famiglia di fare pratica per realizzare, in seguito, un'opera ancora più ambiziosa.

Ecco che, infatti, gli autori del gigante di neve hanno voluto creare anche un autoritratto. Il risultato? Davvero ben riuscito e divertente.

lettore tio/20minuti