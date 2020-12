Il 2021 inizierà con un po' di neve

LOCARNO - Pochi giorni fa la neve è tornata a basse quote, in tutto il Ticino. E ora aspettiamo la fine dell'anno gustandoci alcune giornate di sole. Ma poi il tempo cambierà.

Se oggi la giornata sarà ancora abbastanza soleggiata, domani aumenterà infatti la nuvolosità, come si evince dall'attuale bollettino meteorologico di MeteoSvizzera. E con il passaggio al 2021, sono anche previste deboli precipitazioni dapprima lungo le Alpi, con limite delle nevicate attorno ai 500 metri.

A Capodanno è poi attesa un'intensificazione delle nevicate (non sono per ora previste allerte meteo). Poi la neve ci accompagnerà almeno per tutto il primo weekend dell'anno: sabato 2 gennaio il limite delle nevicate inizialmente in pianura salirà a 600-800 metri nel corso della giornata. Domenica 3 gennaio sarà compreso tra 400 e 800 metri.