Il volo di Natale dei palloncini atterrati nel Bresciano

MEZZOVICO - Li avevano liberati al vento l’altro ieri, martedì, e ieri sono stati trovati a 150 chilometri di distanza. Mai alla Casa Anziani Alto Vedeggio avrebbero immaginato che quei palloncini blu e bianchi avrebbero portato tanto e così rapidamente lontano il loro carico di speranza.

Invece, complici i venti, una decina di questi palloncini hanno volato oltre ogni aspettativa fino ad atterrare sul piazzale di una azienda del Bresciano, a Roncadelle.

«Questa mattina mi sono davvero commosso nel raccogliere i palloncini e nel leggere il messaggio sul biglietto» ha raccontato, a un giornale locale, Domenico Zanotti, collaboratore dell’azienda Tosoni Fluidodinamica. Commosso soprattutto per le parole sul foglietto: “In questo strano 2020 ritorniamo alle piccole cose che danno un messaggio di speranza… Se mi trovi, scrivici, ti aspettiamo». Non sarebbe una storia di Natale senza un bel gesto finale, l’azienda ha annunciato che intende ricambiare gli auguri con l’invio di alcuni pacchi dono. Non arriveranno veloci come i palloncini, ma arriveranno.