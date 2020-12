Brissago difende il suo ufficio postale

BRISSAGO - Brissago non vuole rinunciare al suo ufficio postale. La sua chiusura e la conseguente apertura di una filiale in partenariato è un'idea che non piace per nulla al Municipio del Comune Locarnese che potrebbe decidere di ricorrere alla Commissione federale delle Poste (PostCom).

La decisione dell'esecutivo è stata presa a seguito di un incontro con i rappresentanti della Posta tenutosi il 12 ottobre. «Abbiamo valutato attentamente l'ipotesi formulata e non possiamo che esprimere una posizione contrario», spiega il Municipio di Brissago in una nota. «Non possiamo in particolare accettare la politica generale di riorganizzazione messa in atto da parte della Posta, che sfavorisce i Comuni periferici, la loro attrattività e conseguentemente lo sviluppo economico. Per gli abitanti e i commercianti del paese la presenza di un ufficio postale assume una funzione centrale e irrinunciabile».

La soluzione proposta, quella dell'apertura di un'agenzia in partenariato, non piace per nulla al Municipio. «Riteniamo non soddisfi adeguatamente i criteri di un servizio pubblico che tale si possa ancora chiamare. I servizi offerti sono limitati e questa soluzione ribalta peraltro la responsabilità della prestazione sul partner privato o sull’ente comunale».

Il Municipio è inoltre «preoccupato» per gli attuali dipendenti e chiede alla Posta le «dovute garanzie di protezione» per gli attuali posti di lavoro presso la filiale di Brissago.