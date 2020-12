Troppi morti in montagna

BELLINZONA - Ben 448 morti sulle vette svizzere, in dieci anni. Un piccolo paese di croci. Nel lanciare la campagna invernale "montagna sicura", il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia cantonale hanno fornito alcuni dati sulle tragedie in montagna. I numeri sono purtroppo in aumento.

Dal 2010 al 2019 sono stati 448 gli incidenti mortali sulle montagne svizzere. Nello sci-escursionismo, in particolare, le vittime sono state 210, in crescita rispetto alle 136 del decennio precedente. L'alpinismo registra un bilancio ancora peggiore, con 238 incidenti mortali.

In Ticino invece nel 2020 sono stati 5 i decessi, contro i 6 del 2019. Nel 2018 c'era stato un picco di dieci. Ma sembra purtroppo che il lockdown e il Covid non abbiano inciso (in positivo) sulla statistica.