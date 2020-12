San Giovanni, visite sospese in Medicina 2

BELLINZONA - Il Covid-19 è penetrato anche nel reparto di Medicina 2 dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona: alcuni pazienti e operatori sanitari sono infatti risultati positivi al test del coronavirus. Di conseguenza, le visite ai pazienti degenti sono temporaneamente sospese. A comunicarlo è l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).

La decisione - si legge - è stata presa in via precauzionale per preservare la salute dei pazienti e dei collaboratori. I pazienti positivi sono stati prontamente trasferiti nelle strutture preposte al Covid-19, mentre gli operatori sono stati posti in isolamento.

Oltre a Medicina 2, le visite rimangono sospese anche nei reparti di Medicina 1 e Chirurgia, dopo che negli scorsi giorni il nosocomio aveva riscontrato alcune altre positività.