“Sfrattato” o “troppo anziano” per restare?

L'EOC prende posizione nell'affare Moccetti: «Triste che in un periodo come questo si dia spazio a sterili polemiche».

LUGANO - Da una parte si parla di «vergognoso sfratto comunicato via e-mail in piena pandemia». Dall’altra di «semplice rispetto delle regole». La questione che ruota attorno alla persona del Prof. Tiziano Moccetti in meno di 24 ore è diventata un botta e risposta (di nuovo) tra Fondazione Cardiocentro (CCT) ed Ente ospedaliero cantonale (EOC). Proprio in seguito alla firma del contratto per l’integrazione dell’ospedale del cuore nell’Ente.

Per il Consiglio di Fondazione del Cardiocentro la mail ricevuta dalla Direzione e firmata dal presidente dell’EOC Paolo Sanvido, in cui si concedono al dottor Moccetti tre mesi di tempo per lasciare il Cardiocentro, è «una vendetta personale che ha il solo scopo di umiliarlo». Per il consiglio di amministrazione dell’EOC, invece, «il Prof. Moccetti ha sempre sostenuto che avrebbe lasciato la propria attività il 31 dicembre 2020».

L’Ente, inoltre, ha chiarito con un comunicato stampa - inteso a spegnere «sterili, personali e autoreferenziali polemiche» - che le direttive EOC «non consentono di proseguire l’attività clinica oltre i 70 anni». Una spiegazione che, però, non risponderebbe a quanto contestato dal CCT. Stando a nostre informazioni, infatti, il Cardiocentro non ha mai chiesto all'EOC di mettere il Prof. Moccetti sotto contratto. A metà ottobre la futura direzione dell’istituto (primari, responsabile infermieristico e direzione amministrativa) aveva formulato una proposta che sostanzialmente prevedeva che il dottore potesse visitare i suoi pazienti all’interno della struttura. Senza più essere operativo né con un ruolo dirigenziale, né in sala operatoria, né nei reparti ospedalieri. Un modo per agevolare la transizione e «accompagnare i pazienti ai successori» (proprio come scrive nella sua presa di posizione l’EOC). Niente contratti, niente impegni finanziari, ma neppure un termine di tempo.

Per il Consiglio di Fondazione del Cardiocentro si sarebbe trattato di una sorta di “omaggio” e una dimostrazione di “rispetto” nei confronti del Prof. Moccetti. Senza legami contrattuali né oneri legati alla sua carica, ma concedendogli il tempo necessario alla “transizione” dei pazienti. E magari “sfruttando” le sue competenze anche con gli studenti del master in Medicina dell’USI. Il fatto di avere “invitato” con una e-mail il fondatore del Cardiocentro ad andarsene entro tre mesi è forse il dettaglio che ha più infastidito il CCT. Un ultimatum che proprio non è andato giù.

Intanto, se da una parte il CdA dell’Ente chiede di «porre fine a polemiche sterili in questo momento difficile», il Consiglio di Fondazione del Cardiocentro si aspetta forse che il dichiarato «desiderio dell’EOC di rendere omaggio al Prof. Tiziano Moccetti» si concretizzi nell'azione pratica di non dargli un "ultimatum". Affaire à suivre?