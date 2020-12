Chiusura delle biblioteche: i comunisti interrogano il governo

BELLINZONA - A seguito dell'appello lanciato ieri dalla Gioventù Comunista, il Partito Comunista interroga il Consiglio di Stato in merito alla chiusura delle biblioteche e dei musei causa Covid-19 decretata dal Consiglio federale.

«Non entriamo nel merito delle contraddizioni di tali misure (biblioteche chiuse, piste da sci aperte, industria non essenziale a pieno regime), ma non possiamo non segnalare come si tratti di una decisione problematica soprattutto per molti studenti che stanno affrontando un percorso accademico, nella misura in cui il mese di gennaio è risaputo essere periodo di esami universitari che non ci risulta siano stati posticipati», scrivono i granconsiglieri Massimiliano Ay e Lea Ferrari in un'interpellanza inoltrata al governo cantonale. «Non tutti gli studenti, in particolare coloro di origine sociale meno agiata, vivono in condizioni favorevoli allo studio e al lavoro autonomo», aggiungono, riprendendo le considerazioni della formazione giovanile del partito e ricordando che «le biblioteche non sono un banale deposito di libri, bensì spesso principalmente un luogo di studio». Esse sono talvolta inoltre fonte di reddito per alcuni studenti, che vi si dedicano a lavori accessori.

Per questo, il Partito comunista chiede come il Cantone intenda far fronte alla necessità «di molti giovani ticinesi» di luoghi di studio adeguati. I due granconsiglieri interrogano altresì il governo sulla possibilità di richiedere una deroga a Berna e domandano infine quanti siano gli studenti che lavorano in biblioteche e altre strutture culturali in Ticino.