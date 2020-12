Coronavirus: contagi in risalita sopra i 300

BELLINZONA - Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ufficio del medico cantonale, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 310 nuovi contagi da SARS-CoV-2 (+72 su base giornaliera, media settimanale 300, in aumento di 6 unità rispetto alla scorsa settimana). I decessi segnalati sono tre.

34 persone hanno dovuto essere ricoverate a causa del Covid-19 mentre le dimissioni sono state 26. Al momento gli ospedali ticinesi stanno trattando 345 (+6) persone per problematiche legate alla patologia. 42 sono in cure intense (+1), di cui 37 intubati (+2).

Scende la positività - La percentuale di positività rispetto ai tamponi appare in discesa, con l’ultimo dato disponibile (17.12.20) che si attesta al 12% (tamponi effettuati: 1’438). Solo lunedì era al 18%.



Isolamenti e quarantene - Al 18 dicembre (ultimo dato disponibile), in Ticino risultavano in isolamento 1’858 persone positive al SARS-CoV-2 (-12 su base giornaliera). Le persone in quarantena erano invece 2’957 (+43 su base giornaliera).

Il nuovo coronavirus nelle case anziani - Secondo i dati forniti dall'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana ADICASI aggiornati a oggi, nelle strutture del cantone risultano positivi 176 ospiti, con un aumento di 4 rispetto a ieri. Una persona è deceduta, portando il dato delle vittime legate alla pandemia a 301 su un totale di 691 persone spirate in Ticino a seguito dell'infezione da inizio anno. Al momento si egnalano contagi in 26 strutture. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto. Nelle ultime 24 ore 5 residenti di case anziani sono guariti dal Covid-19 portando così il totale a 920 da inizio pandemia.

Nessuna nuova quarantena di classe - Secondo l'aggiornamento fornito dal DECS, non si registrano nuove quarantene di classe. Le classi in confinamento sono attualmente quattro: due in due istituti professionali e due alle scuole elementari di Losone.