Un migliaio di animali salvati

BELLINZONA - Il 2020 è stato un anno di grande attività per la Protezione animali di Bellinzona. La Spab ha tenuto oggi (in modalità virtuale) la sua assemblea annuale, in cui sono stati approvati i conti e i rendiconti dell'associazione.

Circa un migliaio gli interventi in soccorso di animali effettuati in una 90ina di Comuni in Ticino. Nelle strutture della Società sono stati ospitati, curati, collocati o rimessi in libertà oltre 1 500 animali tra domestici e selvatici.

I volontari hanno anche installato cinque nidi per balestrucci, effettuato un intervento con l’elicottero, due con il gommone Barry Boat, quattro con l’apporto di esperti rocciatori, un recupero con l’argano a motore Barry Winch. I veicoli della SPAB hanno compiuto circa 200mila chilometri nella Svizzera italiana.