Cardiocentro integrato nell'EOC, ora c'è la firma

LUGANO - Un altro passo avanti è stato fatto per integrare il Cardiocentro nell'Ente Ospedaliero cantonale. Oggi il Consiglio della Fondazione Cardiocentro Ticino (FCCT) e il Consiglio di amministrazione dell'EOC hanno siglato il contratto per l’integrazione dell’ospedale del cuore nell’EOC. La firma pone il sigillo su di un anno di intenso lavoro, dove le direzioni dei due istituti e i rispettivi Consigli, nonostante le difficoltà intervenute con il COVID-19, hanno operato fianco a fianco per definire i dettagli di un’intesa che segna l’inizio di un nuovo importante capitolo nella storia della cardiologia e della sanità del Cantone Ticino.

Il Cardiocentro entrerà ora a far parte dell'istituzione di diritto pubblico dell’Ente Ospedaliero Cantonale, in conformità con lo statuto della Fondazione. Continuerà ad operare da

Lugano, e sarà un istituto indipendente, all’interno di EOC, con una propria direzione d’istituto, pienamente integrato nell’EOC, ma con la possibilità di mantenere le caratteristiche e le peculiarità di quel “modello Cardiocentro”, alla base dei successi degli ultimi vent’anni dell’ospedale del cuore, così come previsto dagli accordi siglati dalle parti alla presenza del Consiglio di Stato il 9 agosto 2019.

Ancora alcuni passi formali separano la convenzione firmata oggi dall’entrata in vigore: innanzitutto, dovrà essere approvata dall'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni (Vigilanza sulle

fondazioni e LPP della Svizzera orientale) di Muralto, la quale autorità ordinerà successivamente l'iscrizione del trasferimento del patrimonio nel registro di commercio al momento

dell'approvazione del contratto. Una volta pubblicato tale passo nel registro di commercio, la Fondazione FCCT sarà formalmente sciolta e cancellata dall'Autorità di vigilanza sulle

Fondazioni.

Dal 1° gennaio 2021 il nuovo Istituto Cardiocentro Ticino sarà gestito nell'ambito dell'Ospedale Multisito EOC e pressoché la totalità dei circa 400 collaboratori del Cardiocentro entreranno a tutti gli effetti a far parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale.