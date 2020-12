Cultura, rilancio a 6 mani con Berna e il Cantone

LUGANO - Il Municipio di Lugano ha approvato un fondo straordinario con l'obiettivo di sostenere il rilancio del settore culturale, in collaborazione con il Cantone e la Confederazione. L'annuncio è stato dato oggi dall'esecutivo cittadino e dal DECS.

A causa della pandemia di coronavirus, il settore soffre e la seconda ondata ha di fatto soffocato la lenta ripresa iniziata nel corso dell'estate. L'orizzonte resta così incerto e nebuloso. Per questo motivo la Divisione Cultura della Città di Lugano ha elaborato, in collaborazione con il DECS, un progetto per poter mettere a disposizione delle imprese culturali della città oggi in difficolta, i crediti non spesi per progetti annullati o realizzati solo in parte nel 2020.

L'esecutivo luganese ha approvato lo stanziamento di circa 120'000 franchi che una volta versato al Cantone sarà raddoppiato e raggiungerà circa 240'000 franchi. Questi saranno a disposizione delle persone giuridiche che realizzano il proprio fatturato principalmente nel settore della cultura o delle associazioni cultuali con ricavi superiori a 50'000 franchi e deficit superiori a 10'000 franchi (sono escluse le unità amministrative statali e le persone di diritto pubblico).