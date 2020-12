LOCARNO - 2020, un anno di m... È la scritta che appare su una serie di cartelloni sparsi per tutta la Svizzera italiana. Il fenomeno ha invaso anche i social. Dietro l'iniziativa ci sarebbe la creatività del pubblicitario locarnese Michel Ferrise, già noto per altre trovate provocatorie. «Tutti si stanno chiedendo quale è la parola "nascosta" – spiega Ferrise –. Ovviamente la prima cosa che viene in mente è una sola».

In realtà, secondo Ferrise, si tratterebbe di una campagna che invita a guardare oltre. «Non solo alla negatività che abbiamo vissuto in questo 2020. L'obiettivo è quello di creare anche un po' di allegria, di spensieratezza e anche di positività, intesa nel senso classico del termine».

Ma chi è il committente? Ferrise non si sbilancia. «Non lo vogliamo ancora svelare. È comunque qualcuno che offre una visione propositiva della vita. La gente al momento ha bisogno di leggerezza. Vogliamo fare sorridere. È chiaro che la maggior parte delle persone quella frase la completerebbe in un'unica maniera. Girano dei video in cui alcune persone vanno nei pressi del cartellone e completano la frase con una parola positiva che inizia per "emme". Era un po' quello che ci interessava creare. Quello spazio non deve essere per forza completato da noi».