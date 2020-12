Altri 265 casi e quattro decessi in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino si registrano altri 265 casi, quattro decessi e 15 nuovi ricoveri. Queste le cifre giornaliere comunicate - poco fa - dall'Ufficio del medico cantonale sull'andamento della pandemia nel nostro cantone.

Dalle strutture sanitarie sono stati dimessi 12 pazienti. Il numero totale delle persone ricoverate col Covid-19 rimane invariato a 339. 41 di queste si trovano in cure intense (+2), 32 delle quali intubate (come ieri). Su 1'026 test effettuati, nel nostro cantone il tasso di positività è del 22% - dato aggiornato al 10 dicembre -, mentre negli ultimi 14 giorni la percentuale sale al 23%. In questo lasso di tempo l'incidenza della malattia nel nostro cantone è di 912 persone positive su centomila abitanti.



Tio.ch / 20 minuti

Dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 19'000 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 644. Da inizio crisi 1'822 pazienti sono invece stati dimessi dagli ospedali.

Isolamenti e quarantene - Al 10 dicembre vi erano 1'884 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 3'918 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

La situazione nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati cinque nuovi residenti positivi (dieci in meno rispetto a ieri) e un nuovo decesso legato al coronavirus (ieri erano cinque). Da inizio pandemia 277 residenti hanno perso la vita a causa del coronavirus, mentre 873 sono deceduti per altre cause. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano inoltre che attualmente ci sono 222 residenti positivi, mentre da ieri altri cinque risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 27 case per anziani. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.