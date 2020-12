Informatica, 104 laureati (in streaming) all'USI

LUGANO - Sono 104 gli studenti e le studentesse della Facoltà di Scienze informatiche dell'Università della Svizzera italia ad aver ricevuto oggi i diplomi di laurea di Bachelor (34), Master (47) e dottorato (23).

La cerimonia di consegna, condotta dalla presentatrice Giada Marsadri, si è tenuta in modalità digitale con diretta streaming dall'Aula magna del Campus Ovest di Lugano.

Durante la cerimonia è stato inoltre presentato il PremioSwissEngineeringTicino, che quest’anno è stato conferito a Marco Calzana, Master in Software and Data Engineering, per la tesi intitolata “Misbehaviour prediction in autonomous vehicles using autoencoders”.

Usi