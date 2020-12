Airolo-Pesciüm riapre, i ristoranti (per ora) no

AIROLO - La stagione invernale ad Airolo-Pesciüm e Lüina è pronta a ripartire. Le piste dei due comprensori leventinesi saranno infatti aperte a partire da questo weekend, mentre la gastronomia (per ora) resterà chiusa.

Pesciüm solo per abbonati - Gli impianti di Airolo-Pesciüm, per poter garantire il rispetto delle misure di protezione (vedi box), saranno accessibili solamente ai detentori di un abbonamento stagionale (Ski Card Leventina o Schneepass). Discorso diverso per Lüina dove sarà invece possibile acquistare la giornaliera direttamente alla cassa. Tornando al comprensorio di Airolo-Pesciüm, la Valbianca SA precisa che in questi primi giorni saranno aperti unicamente il settore di Pesciüm e la discesa a valle a causa delle copiose nevicate che hanno reso estremamente complicato la preparazione delle piste.