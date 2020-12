LUGANO - Oltre 200 volontari hanno partecipato alla quarta edizione della giornata della colletta alimentare, organizzata dagli “Amici della colletta” sabato 28 novembre a favore di Tavolino Magico, presso in 9 filiali Migros della Svizzera italiana (Sant’Antonino, Giubiasco, Locarno-Mercato, Agno, Massagno-Radio, Lugano Centro, Pregassona, Molino Nuovo e Mendrisio Sud). Quest’anno alla raccolta si è anche unito, presso la filiale di Lugano Centro, il Lions Club Lugano.

Nonostante il periodo delicato a causa dalla pandemia in corso, hanno aderito inaspettatamente moltissime persone.

I volontari, riconoscibili dall’adesivo "Amici della colletta”, hanno proposto nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti questo gesto di carità a migliaia di persone che hanno donato quasi 20 tonnellate di prodotti a lunga conservazione (2 tonnellate in più rispetto l’ultima edizione 2019) consegnate alla piattaforma di Tavolino Magico a Cadenazzo, pronte per essere distribuite a circa 1’800 persone bisognose residenti nel nostro Cantone aiutate settimanalmente dall’Associazione.

«Questi dati sono significativi - sottolinea Jacopo Laffranchini, degli Amici della colletta" - perché ci dicono che anche in un tempo in cui siamo richiamati alla prudenza e al distanziamento sociale, tutti possiamo lasciarci interrogare dal bisogno e tendere la mano a chi è meno fortunato, perché la carità non va in lockdown!».