«Accesso al vaccino per tutti non prima di maggio-giugno 2021»

«Un infopoint tecnico, con un focus sulla vaccinazione». Con queste parole il medico cantonale, dottor Giorgio Merlani, aveva preannunciato lunedì la conferenza stampa di questa mattina sull'andamento del coronavirus in Ticino. E così è stato.

Ampio spazio è stato dato all'informazione relativa al vaccino contro il coronavirus. Che in Svizzera non è ancora stato omologato. «La mossa del Regno Unito di iniziare a vaccinare parte della popolazione ha sorpreso tutti in Europa - ha spiegato senza peli sulla lingua il farmacista cantonale, Giovan Maria Zanini -. Era totalmente inattesa e a livello scientifico ha destato moltissime perplessità». E ha spiegato che in Svizzera «se non ci saranno tutte le informazioni necessarie, l'omologazione non potrà essere concessa». Non bastano i risultati di "alcuni" test, servono tutti. E «Swissmedic non ha ancora tutti i dati per garantire un vaccino di qualità, sicuro ed efficace». Ecco perché da noi non è ancora disponibile.

A chi pensa che non sia comunque possibile, in così poco tempo, ottenere un vaccino sicuro, il farmacista cantonale ha risposto: «La ricerca non è partita da zero. I lavori sull'mRNA sono almeno dieci anni che in altri ambiti vengono fatti. I coronavirus si studiano da anni, anche se non questo nello specifico». E ha di nuovo tentato di tranquillare i ticinesi: «L'omologazione si baserà sull'esame attento di tutti i documenti che vengono normalmente richiesti».

Ad ogni modo, fino a fine estate 2021 non sarà il vaccino a cambiare la situazione della pandemia e il nostro modo di vivere (distanziamento, igiene, mascherine, assembramenti). «Perché nella migliore delle ipotesi potrà essere dato l'accesso al vaccino a tutti (chi lo richiede, perché non ci sarà un obbligo) non prima di maggio e giugno 2021».