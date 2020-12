In Ticino 272 casi, 6 morti

BELLINZONA - Continua a correre l'epidemia in Ticino. L'ufficio del medico cantonale ha registrato 272 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ieri i casi segnalati erano stati 195. In totale salgono così a 17.841 i positivi dall’inizio della pandemia.

Sono 20 i nuovi pazienti ospedalizzati, inferiori rispetto a ieri (quando erano stati 31). Altri 21 hanno invece lasciato gli ospedali. In totale sono 350 i posti letto occupati da pazienti Covid al momento, di cui 40 in cure intense. Il tasso di positività degli ultimi 14 giorni, aggiornato il 3 dicembre, si attesta al 22%.

Una classe in quarantena - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport segnala una nuova quarantena in una scuola. La misura - che è scattata ieri e terminerà il prossimo 11 dicembre - è stata ordinata nei confronti di una classe delle elementari di Breganzona. Attualmente in tutto il cantone sono sei le classi in confinamento. Lo ricordiamo, in Ticino si contano 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole post-obbligatorie cantonali.

La conferenza stampa - Alle 11 di oggi il medico cantonale Giorgio Merlani terrà una conferenza stampa da Palazzo delle Orsoline, per aggiornare la popolazione sulla situazione sanitaria. Intanto nelle case anziani si registrano altri 39 ospiti positivi, per un totale di 282 contagiati in 25 strutture sparse per il Ticino. Nelle ultime 24 sono altri 5 residenti sono stati trasferiti in ospedale, 4 sono deceduti per il Covid (3 per altre cause) e 13 sono stati dichiarati guariti.