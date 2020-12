«Il Governo aiuti i ristoratori... e non solo!»

BELLINZONA - Da domani, 9 dicembre, i bar dovranno chiudere alle 19. Mentre per i ristoranti l'attività si deve fermare alle 22. Sono i nuovi provvedimenti anti-coronavirus annunciati ieri dal Governo ticinese. Provvedimenti che rischiano di mettere ulteriormente in difficoltà l'intero settore, come sottolinea oggi una mozione PPD al Consiglio di Stato.

Una mozione - sottoscritta dai deputati Giorgio Fonio, Maurizio Agustoni, Fiorenzo Dadò e Marco Passalia - che chiede di accompagnare le misure in questione con aiuti finanziari. «Questo per evitare in maniera concreta che al termine dell'emergenza sanitaria ci si ritrovi ad affrontare un'emergenza sociale e occupazionale».

Per quanto riguarda la ristorazione, i granconsiglieri ricordano che dopo il lockdown della scorsa primavera, le attività hanno affrontato investimenti notevoli per implementare le misure necessarie volte a garantire la sicurezza degli avventori: dal sistema di tracciamento al disinfettante, dall'installazione di pareti in plexiglass all'impiego della mascherina.

Ma anche altri settori economici sono toccati dalle limitazioni imposte alla ristorazione. «Ambiti che purtroppo sono dimenticati da molti e dall'opinione pubblica e che si ritrovano a subire pesantemente le conseguenze del Covid e delle varie restrizioni». Si parla, per esempio, di affittacamere oppure prestatori di servizio e fornitori legati alla gastronomia.

I deputati chiedono pertanto che vengano messi in atto aiuti finanziari volti a indennizzare gli esercizi pubblici e tutte quelle attività economiche che hanno subito restrizioni, «riconoscendo loro la perdita rilevante di fatturato in base ai risultati ottenuti l'anno recedente la chiusura nello stesso periodo dell'anno».