Covid, in Ticino altri 195 casi e quattro decessi

BELLINZONA - In Ticino i numeri relativi alla pandemia continuano a essere stabili. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati altri 195 casi accertati e quattro nuovi decessi legati al virus. Lo si evince dal consueto bollettino delle autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio dell'emergenza (che risale allo scorso 25 febbraio), nel nostro cantone 17'569 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus.

Negli ospedali attualmente sono ricoverate 353 persone. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando erano 352. Per 36 pazienti si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Come detto, purtroppo anche nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati dei decessi: quattro persone sono infatti morte con il coronavirus. Il totale delle morti legate al Covi-19 sale così a quota 602.

Il virus in 26 case per anziani - Con cinque nuovi positivi, sono attualmente 264 malati di Covid-19 nelle case per anziani ticinesi. Il virus si trova al momento in 26 strutture, come fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Per tre residenti si è resa necessaria l'ospedalizzazione, mentre una persona è deceduta. Sono invece undici i residenti che nelle ultime ventiquattro ore sono stati dichiarati guariti dal Covid-19. Dall'inizio delle pandemia, sono 736 quelli guariti.

Un'altra classe in quarantena - Scatta la quarantena per un'altra classe delle scuole elementari. La misura è stata ordinata lo scorso 4 dicembre per allievi di Prato Leventina. E terminerà il prossimo 14 dicembre. Lo fa sapere oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

I nuovi provvedimenti - I dati sono stabili. Ma a un livello troppo elevato. Ecco dunque che ieri il Governo cantonale ha risposto a un ultimatum della Confederazione, annunciando nuovi provvedimenti. Si tratta di misure che riguardano il settore della ristorazione. A partire da domani, mercoledì 9 dicembre, i bar dovranno infatti chiudere alle 19. Per i ristoranti la chiusura è invece anticipata alle 22 (e questo vale anche per la consegna a domicilio e il take-away).

Con l'introduzione di questi nuovi provvedimenti, restano invariati quelli già in vigore, quali le disposizioni che riguardano gli assembramenti (cinque persone nello spazio pubblico come in casa, trenta alle funzioni religiosi, in cinema, teatri e competizioni sportive).

Tutti i provvedimenti restano validi almeno fino al prossimo 23 dicembre.