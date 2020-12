Simone Patelli è il nuovo presidente di Ticino Turismo

BELLINZONA - Sarà Simone Patelli a ricevere il testimone dal dimissionario Aldo Rampazzi e ad assumere la carica di nuovo presidente di Ticino Turismo.

È lo stesso Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia turistica ticinese (ATT) a comunicare la notizia confermando nel contempo l'addio - per motivi di salute - di Rampazzi che ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso del mese di ottobre. «Lo ringraziamo - precisa il Cda -per l’impegno profuso in questi anni caratterizzati dal lancio di progetti importanti come, ad esempio, la campagna triennale in vista dell’apertura di AlpTransit, la nuova immagine visiva e Ticino Ticket».

«È stato un quinquennio straordinario contraddistinto da un grande dinamismo e da una rinnovata struttura operativa che ho avuto il piacere di vedere nascere – commenta l'ex presidente -. Purtroppo, una serie di difficoltà motorie mi impediscono di proseguire in questo ruolo con la giusta energia. Continuerò a essere operativo nel mio studio di architettura, pur mantenendo sempre un occhio di riguardo per il settore turistico che tanto mi ha dato».

Un settore turistico ticinese che a partire dal prossimo primo gennaio avrà in Simone Patelli il suo nuovo condottiero. Classe 1975, ha alle spalle una formazione in ambito bancario e dal 1996 in avanti lavora al Campofelice Camping Village di Tenero - struttura che negli anni ha ricevuto massimi riconoscimenti a livello internazionale - ricoprendo diversi ruoli (responsabile della contabilità, del personale, del marketing e della gestione immobiliare). Nel 2008 viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa struttura e nel 2019 ne diventa direttore. Nel 2011 entra a far parte del CdA dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore (allora ETTVV) e nel 2012 viene nominato presidente dell’Associazione Campeggi Ticinesi. È membro del CdA di Ticino Turismo dal 2012 e vicepresidente dal gennaio 2019. Oltre all’attività turistica, Patelli è da anni un volto noto nel settore calcistico dopo aver allenato importanti squadre tra le quali l’AC Bellinzona.