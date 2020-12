In Ticino altri 224 casi di coronavirus e 9 decessi

BELLINZONA - In Ticino si registrano altri 224 casi di coronavirus, 9 decessi e 20 ricoveri in ventiquattro ore. Lo fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 (che risale allo scorso febbraio), nel nostro cantone complessivamente 17'258 persone sono risultate positive al virus.

Attualmente nelle strutture sanitarie sono ricoverati 351 pazienti col coronavirus (anche oggi sono in aumento, ieri erano 350). Per 38 persone si è reso necessario il reparto di terapia intensiva (-1). Nelle ultime ventiquattro ore, 15 pazienti sono inoltre stati dimessi.

Come detto, purtroppo si segnalano altri 9 decessi legati al Covid-19. Con questi, in Ticino il numero complessivo dei morti sale così a 589.

La situazione nelle case per anziani - Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del Canton Ticino sono stati registrati tre nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 274, in 28 strutture. Cinque residenti sono purtroppo deceduti a causa del Covid-19. Cinque residenti sono invece stati dichiarati guariti dalla malattia. Complessivamente, lo ricorda l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI), le strutture presenti sul territorio Cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.