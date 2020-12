La neve ferma anche i cacciatori

La neve che è scesa abbondante su tutto il Ticino mette in stand-by anche i cacciatori. La caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e quella invernale al cinghiale sono momentaneamente sospese. «Domani non sarà possibile praticare queste due tipologie di caccia», precisa il Collaboratore scientifico per la caccia dell’Ufficio Caccia e Pesca ticinese Federico Tettamanti. «Le attuali condizioni meteo sono infatti molto avverse per gli animali. Nella giornata di martedì daremo ulteriori informazioni su come proseguirà la caccia.

La caccia tardo autunnale al cervo e capriolo è partita sabato 21 novembre e durerà fino a domenica 20 dicembre. Quella invernale al cinghiale era invece iniziata alla stessa data ma terminerà al 24 gennaio 2021.

