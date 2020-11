L'occupazione del suolo rallenta, ma occhio alla qualità di vita

BELLINZONA - Complessivamente, gli spazi liberi occupano il 67% della superficie del fondovalle. Nel Sopraceneri arrivano fino al 70%, mentre scendono al 60% nel Sottoceneri. È quanto emerge dalla "fotografia" aggiornata realizzata dall'Osservatorio dello sviluppo territoriale. Un'analisi sulle modifiche del territorio tra il 1980 e il 2018.

Gli spazi liberi sono intesi sia come elementi caratterizzanti del paesaggio – superfici agricole, boschive e quelle relazionate a fiumi e laghi – sia come aree per lo svago all’interno o in prossimità degli insediamenti, direttamente legati alla qualità di vita dei cittadini. Ed è nel fondovalle - una esigua porzione del territorio cantonale (12.2%) - che si concentra la maggior parte delle attività antropiche (circa l’87% dei residenti e il 93% dei posti di lavoro), degli insediamenti e delle infrastrutture. Ciò - spiega il Dipartimento del territorio (DT) - crea una grande pressione sugli spazi liberi.

«Benché la pressione insediativa sia sempre presente, le analisi mostrano che globalmente il grado di crescita dell’occupazione del suolo sta leggermente rallentando nell’ultimo decennio - sottolinea il DT -. A questa tendenza ha contribuito la politica di gestione dello sviluppo insediativo ancorata nel Piano direttore cantonale attraverso il generale divieto di ampliamento delle zone edificabili, il freno alla dispersione insediativa e il sostegno ad un’edificazione più concentrata».

Nel dettaglio emerge la riduzione di terreni agricoli e di superfici e corsi d’acqua, nonché la stagnazione degli spazi verdi attrezzati, quali ad esempio parchi pubblici e installazioni sportive. Un fenomeno in contraddizione rispetto all’obiettivo di incrementare la qualità di vita all’interno delle zone edificate attraverso la messa a disposizione di spazi aperti di qualità e pubblicamente accessibili.

Le analisi si basano sulla Statistica della superficie (Ufficio federale di statistica).