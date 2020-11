«Senza il CCL i falegnami ticinesi in un limbo»

LUGANO - Non sono affatto contenti i sindacati della nuova proposta per un CCL votata dall'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS) negli scorsi giorni.

Il motivo, è che si tratta di un testo diverso, che non comprende un «modello di pensionamento anticipato (MPA) che i sindacati avevano invece approvato in luglio».

Per questo motivo Ocst e Unia «esprimono forte preoccupazione per il vuoto contrattuale che si prospetta», ribadendo l'intenzione «di proseguire la battaglia per il sacrosanto diritto al prepensionamento» e chiamando in causa l'ASFMS.

Il rischio è che dal primo gennaio 2021 il contratto in questione non sia più in vigore. Uno scenario che preoccupa: «Soprattutto in Ticino, dove la presenza di lavoratori distaccati, di padroncini e il costante ricorso al lavoro interinale, costituiscono un problema reale anche per le stesse imprese. Senza CCL si rischia una vera e propria giungla, dove il dumping sociale e salariale e la concorrenza sleale tra imprese saranno all’ordine del giorno».