Test HIV gratis martedì a Zonaprotetta

LUGANO - In occasione della Giornata mondiale di lotta all'Aids, martedì 1° dicembre 2020, Zonaprotetta offre, presso la sua sede in via Bagutti 2, Lugano Test Hiv anonimi, rapidi e gratuiti a tutti coloro che prenderanno appuntamento ( info@zonaprotetta.ch / 091 923 80 40).

Negli ultimi tre anni (prima del 2020 e dei mutamenti dovuti al Covid -19) il numero di nuovi contagi da Hiv è per la prima volta rimasto sotto la soglia dei 500 casi anni. Le nuove strategie di prevenzione e la PrEP (profilassi pre esposizioni per persone particolarmente esposte a rischi, adottata con successo dai maschi che hanno relazioni sessuali con maschi) hanno portato a questo risultato. Durante l’anno 2019 il numero di nuovi contagi in Svizzera si è attestato a soli 421 casi.