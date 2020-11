Il mercatino di Natale... si terrà nonostante il coronavirus?

LUGANO - Le casette di legno sono già state posizionate nel centro cittadino: Lugano è pronta per il tradizionale mercatino di Natale. E anche la campagna pubblicitaria è scattata. Ma così Lugano «sarebbe forse l'unica città d'Europa a organizzare un mercatino di Natale con ben cinquanta casette».

Non manca dunque il timore che l'evento possa trasformarsi in un focolaio, come si legge in un'interpellanza urgente firmata dai consiglieri comunali Raoul Ghisletta (PS), Laura Méar (PLR) e Nina Pusterla (PS). Un atto consiliare in cui al Municipio viene chiesto se «intende mantenere l'organizzazione del mercatino nonostante il rischio di una terza ondata di Covid».