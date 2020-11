Covid, in Ticino altri 227 casi e 8 decessi

BELLINZONA - È di 227 casi accertati, 8 decessi e 23 ospedalizzazioni il bilancio della pandemia in Ticino nelle ultime ventiquattro ore. Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità cantonali sanitarie. Dall'inizio dell'emergenza nel nostro cantone (che risale allo scorso 25 febbraio), complessivamente 14'129 persone sono risultate positive al coronavirus e 491 sono morte.

Attualmente nelle strutture ospedaliere ticinesi si contano 375 pazienti ricoverati col Covid-19 (ieri erano 377), di cui 35 si trovano in cure intense (-3 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore, 20 persone sono state dimesse.

Secondo il dato aggiornato allo scorso 18 novembre, in Ticino il tasso di positività dei test Covid-19 si aggira attorno al 24%.

La situazione nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore, nelle case per anziani ticinesi sono stati registrati 18 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 292, in 28 strutture. Tre residenti sono purtroppo deceduti per cause legate al coronavirus. Due residenti sono invece stati dichiarati guariti dalla malattia.