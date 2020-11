OBV, niente lettini per la rianimazione dei neonati? «Una bufala»

MENDRISIO - Neonatologia dell’OBV privata dell’apparecchio per la rianimazione dei neonati? «Falso!». L'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio smentisce quanto riferito nella giornata di ieri da alcuni deputati PPD della Regione, secondo i quali l'importante apparecchiatura sarebbe stata dismessa e trasferita all’ospedale regionale di Bellinzona.

«L’apparecchio per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua - viene sottolineato dall'OBV - è stato sì dismesso, ma per essere sostituito con un apparecchio di ultima generazione».

L'ospedale non esita a definire quanto riferito nell'interrogazione al Governo «una vera bufala». Quindi aggiunge: «Poco prima della chiusura temporanea forzata legata alla crisi Covid, nel reparto di neonatologia dell’OBV sono arrivati i nuovi lettini per a rianimazione dei neonati, con apparecchiatura CPAP integrata, per cui la vecchia apparecchiatura è stata dismessa».

L’EOC, infatti, ha dotato tutti i suoi punti nascita con questa tecnologia all’avanguardia, altamente performante e sicura. «Il parco attrezzature EOC è aggiornato costantemente - aggiunge infine l'OBV -. Le apparecchiature, una volta raggiunta la durata massima di utilizzo, sono sostituite in modo da garantire, anche dal punto di vista tecnologico, il meglio per i nostri pazienti. Questo è quanto accaduto con l’apparecchiatura per la terapia CPAP della neonatologia OBV».