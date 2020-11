Un giro in moto dedicato a Gabriele

LUGANO - Un giro commemorativo per ricordare Gabriele, il giovane scomparso sabato scorso nell'incidente di moto avvenuto a Davesco-Soragno. Lo hanno organizzato i suoi amici di sempre, con il benestare della Polizia cantonale, che accompagnerà la comitiva durante tutto il percorso.

L'appuntamento è per questa domenica - 22 novembre - alle 14.20 nel piazzale sterrato dietro al Cimitero di Lugano, mentre la partenza è fissata per le 14.30. «Al punto di ritrovo - precisano gli organizzatori - vige l'obbligo assoluto d'indossare la mascherina o in alternativa il casco, ma mantenendo la distanza». D'altronde le autorità hanno permesso lo svolgimento dell'evento, ma sotto precise regole da seguire. «Il percorso non prevederà pause per non creare assembramenti», precisano gli organizzatori sottolineando che«con l'aiuto della polizia ci impegneremo a far rimanere il gruppo compatto».

Per qualsiasi domanda potete scrivere alla pagina Instagram provvisoria @girocommemorativotallone.