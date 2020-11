Niente pranzo di Natale e cerimonia dei 18enni

BELLINZONA - La cerimonia dei diciottenni, il pranzo in compagnia di Natale con…noi e la Serata dei volontari: sono questi i tradizionali appuntamenti di dicembre che, in ossequio delle misure in vigore per limitare la diffusione del coronavirus, non potranno essere inserite nell’agenda di fine anno della Città.

I festeggiamenti per l’ottenimento della capacità civile e civica dei giovani nati nel 2002 prevedevano un incontro a Palazzo civico con le autorità comunali e gli ospiti d’onore ed in seguito un aperitivo in musica nella tensostruttura di Piazza del Sole. La cerimonia - che negli ultimi anni si è avvalsa del fattivo contributo organizzativo della Commissione giovani - non potrà essere organizzata a causa dell’attuale contesto sanitario.

La speranza del Municipio di Bellinzona è quella di poterla recuperare, evoluzione della situazione permettendo, nel corso del 2021. Ai neodiciottenni verrà recapitata una lettera di auguri contenente le motivazioni del mancato evento.

Per gli stessi noti motivi, non potrà essere messo in calendario nemmeno Natale con …noi, pranzo destinato a tutte le persone che desiderano passare il giorno di Natale in compagnia e che si avvale della preziosa collaborazione di un gruppo di volontari.

Verrà riproposta nel 2021 anche la Serata dedicata ai volontari. L’evento, occasione per esprimere la stima e i ringraziamenti da parte del Municipio verso coloro che si impegnano a favore della collettività sul territorio bellinzonese, non potrà infatti avere luogo.