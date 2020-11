Addio a Gianni Macconi

LUGANO - Se n'è andato, poco prima di compiere 91 anni, Gianni Macconi. Lo storico proprietario dell'omonimo negozio di tessuti e abbigliamento, che fino all'apile 2014 faceva bella mostra di sé in via Pretorio, è infatti morto negli scorsi giorni. Ma Macconi non era noto solamente grazie al suo negozio, ma pure per il suo costante impegno pubblico.

È infatti stato per diverso tempo a capo dell'Associazione italiani di Lugano per gli anziani, nonché presidente del CdA dell'Associazione Ospedale Italiano del quale era diventato in seguito presidente onorario. Un ospedale Italiano per il quale Macconi ha sempre combattuto a spada a tratta difendendolo dalla "fusione" con il Civico negli anni Novanta e combattendo poi per la costruzione del suo autosilo.