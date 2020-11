«Il Municipio aiuta gli indagati?»

BELLINZONA - Continuano a far discutere le morti per Covid alla casa anziani di Sementina. E l'indagine penale - avviata dal Ministero pubblico per chiarirne le responsabilità - finisce sul tavolo del Municipio di Bellinzona.

In un'interrogazione odierna Tuto Rossi, consigliere comunale (Lega-Udc) nonché avvocato, chiede all'esecutivo di chiarire il numero dei funzionari comunali indagati. E riferisce indiscrezioni secondo cui il Municipio avrebbe «collaborato alla ricerca degli avvocati difensori» degli indagati, e addirittura che avrebbe «promesso di pagarne la parcella». Inoltre, sempre secondo voci pervenute a Rossi, vi sarebbero state «telefonate e abboccamenti» tra il Procuratore Generale Andrea Pagani e «alcuni ex procuratori» per conto del Municipio. Voci, forse illazioni, su cui il consigliere comunale chiede chiarezza.