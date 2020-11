Covid, nuovi aiuti per la cultura

BELLINZONA - Nuovi aiuti per la cultura in arrivo. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato oggi la sottoscrizione del contratto di prestazione sul sostegno finanziario alle attività culturali in riferimento alle misure della legge Covid-19.

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea Federale ha approvato la nuova Legge Covid-19, che pone le basi per il proseguimento e l'adeguamento delle misure necessarie per far fronte alla pandemia in corso. Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha emanato la nuova Ordinanza Covid-19 nell’ambito della cultura. Sono previste misure di sostegno alle imprese culturali tramite indennità di perdita di guadagno e contributi a progetti di ristrutturazione.

L’Ordinanza rispecchia la prassi applicata fino a settembre 2020, con una importante novità: sono sostenute le imprese culturali che mettono in atto misure – cooperazioni, fusioni, razionalizzazioni dei flussi di lavoro, riacquisizione del pubblico, accesso a nuovo pubblico - per adeguarsi alle mutate circostanze dovute alla pandemia. Sulla base del principio di sussidiarietà, gli aiuti finanziari per i progetti di ristrutturazione coprono fino al 60% dei costi di progetto, la Confederazione finanzia per metà queste spese, il resto è a carico dei Cantoni, delle Città e dei Comuni.

Gli operatori culturali possono invece beneficiare di aiuti immediati per i quali dovranno rivolgersi a Suisseculture Sociale. Le organizzazioni culturali amatoriali, infine, potranno rivolgersi alle rispettive associazioni mantello.

Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro con le principali rappresentanze dei professionisti della cultura per una discussione inerente all’applicazione dei nuovi strumenti di sostegno e per una valutazione generale della situazione.

È possibile inoltrare richiesta per gli aiuti previsti dalle nuove basi legali a partire da domani, per le indennità di perdita di guadagno fino al 30 novembre 2021 e per i progetti di ristrutturazione fino al 30 settembre 2021. Per farlo vanno utilizzati i formulari pubblicati sulla pagina www.ti.ch/covidcultura