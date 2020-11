In Ticino altri 293 casi e 4 decessi in 24 ore

BELLINZONA - Restano relativamente stabili i nuovi casi accertati di coronavirus in Ticino. Nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati altri 293 (ieri erano 216). Il numero complessivo sale così a 13'119. È quanto segnalano le autorità sanitarie cantonali.

Purtroppo anche oggi si registrano 4 nuovi decessi legati al coronavirus. Nel nostro cantone le vittime della pandemia salgono così a quota 452.

Per altre 48 persone si è inoltre reso necessario un ricovero ospedaliero. Ora nelle strutture sanitarie si contano 376 pazienti col coronavirus (ieri erano 361, il dato è quindi in aumento). Di questi, 36 si trovano in cure intense (5 in più rispetto a ieri, quando se ne contavano 31).

Nel nostro cantone il tasso di positività dei test Covid-19 si aggira attorno al 26% (dato aggiornato al 13 novembre 2020).

La situazione nelle case per anziani - Nuovi casi di coronavirus si registrano anche nelle case per anziani del cantone. Nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati segnalati 45. Il totale dei residenti attualmente positivi è di 308 (ieri erano 274), in 25 strutture. Un residente è deceduto per Covid-19 (188 dall’inizio della pandemia), altri 3 sono invece stati ospedalizzati. Dodici sono invece guariti. È quanto fa sapere l’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).

Il coronavirus nelle scuole - Nelle scuole ticinesi non si segnalano nuove quarantene di classe. È ancora in vigore quella che riguarda una classe della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona: è scattata lo scorso 16 novembre e terminerà la prossima domenica 22 novembre. In Ticino si contano 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuole media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali. Dall'inizio dell'anno scolastico sono state ordinate 28 quarantene di classe, come si evince dal sito del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Verso la discesa? - In Ticino si constata, sulla base dei dati relativi alle ultime due settimane, un rallentamento della pandemia. Lunedì il medico cantonale Giorgio Merlani ha detto che «non siamo ancora in fase di discesa, ma probabilmente siamo vicini al picco». Bisogna attendere ancora qualche giorno per comprendere se questo rallentamento si constaterà anche sul fronte dei ricoveri in ospedale e dei decessi.