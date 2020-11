«Ora il Municipio decida in fretta»

LUGANO - Non uno ma ben sette gruppi interessati. È quanto emerso lunedì, quando la Città di Lugano ha aperto le buste con le offerte formulate in risposta al Call for expression of interest per il passaggio ai privati delle attività di gestione dell’aeroporto di Lugano-Agno. «Una conferma che l’attrattiva dell’infrastruttura aeroportuale resta interessante», commenta oggi l'Associazione passeggeri aerei Svizzera italiana (ASPASI).

Ora l'obiettivo è che «il Municipio proceda in maniera spedita per concretamente liberare lo scalo dai giochi della politica e lasciare spazio a visioni imprenditoriali proiettate nei prossimi decenni».

ASPASI auspica inoltre che nella sua scelta tra le varie offerte «sia ponderato in modo importante il ripristino di voli di linea, in primis verso Ginevra, a beneficio di passeggeri, turismo e dell’economia cantonale».