I test rapidi? «Non si comprano sul web»

È vero che gli ospedali possono concedere deroghe alla quarantena per chi è entrato in contatto con una persona positiva?

Merlani: «Swissnoso ha emanato delle raccomandazioni per gli ospedali, secondo cui in caso di una carenza di personale è possibile la deroga. Questo perché se un certo rischio esiste, il rischio è quasi più elevato se c'è carenza di personale. Ad oggi in Ticino l'unica possibilità è la deroga per le strutture acute, ma solo per le figure sanitarie essenziali. Nelle case per anziani non è il caso attualmente».