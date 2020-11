Mascherine e gentilezza griffate City Angels

LUGANO - I City Angels di Lugano sono nuovamente scesi in campo per contrastare la diffusione del coronavirus nel nostro cantone. Gli "angeli", in questi giorni, stanno infatti distribuendo 4'000 mascherine ai cittadini di Lugano, sensibilizzando nel contempo «i più restii» sull'importanza dell'utilizzo della mascherina. «Anche se - precisano i volontari in una nota - la maggior parte della popolazione si è dimostrata ligia alle regole indossandola autonomamente».

Onorando la giornata mondiale dedicata alla gentilezza, i volontari distribuiranno - solo per oggi - anche dei porta-mascherine. «In questo modo vogliamo invitare la gente a essere maggiormente gentili e buoni con chi sta loro intorno. Una sorta di spirito Natalizio - con largo anticipo - a supporto di chi durante questa pandemia ha ancora più bisogno di sentirsi ascoltato».

La distribuzione, iniziata nella giornata di ieri in Via Peri, continuerà anche oggi e domani tra le 9.00 e le 15.00 nel medesimo luogo.

City Angels Lugano