Mascherine, alle medie è scattata l'ora "x"

LOCARNO - Tutti in fila, ordinatamente, al suono della campanella. E rigorosamente a volto coperto.

Gli allievi delle scuole medie sono tornati in classe oggi, al rientro dalle vacanze, e ad aspettarli hanno trovato le nuove norme di prevenzione decise settimana scorsa dal Cantone. Mascherina obbligatoria all'esterno e all'interno, sui banchi di scuola.

Da settembre sono 11 le classi di scuola media in Ticino che sono state sottoposte a quarantena (su un totale di 607). Le ultime misure sono scattate settimana scorsa - a Tesserete e a Balerna - durante le vacanze. La precauzione della mascherina, inizialmente obbligatoria solo nelle scuole superiori, si è resa «necessaria per garantire la scuola in presenza in tutti gli istituti» ha ricordato il Decs.

Gli allievi lo hanno capito e - a giudicare dalle foto dell'agenzia Tipress, in una classe di Locarno - hanno rispettato le regole diligentemente.

tipress