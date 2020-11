In Ticino altri 4 decessi

LUGANO - Ancora contagi in lieve calo in Ticino. Rispetto alla giornata di ieri, in cui sono stati registrati 186 nuovi casi, oggi i positivi annunciati dall'Ufficio del medico cantonale sono 151, a cui si aggiungono 4 decessi.

In tutto salgono così a 10 389 i contagiati dal virus dall'inizio della pandemia, e a 401 le vittime totali. I nuovi ricoverati nelle ultime 24 ore sono stati 19, per un totale di 290 persone in ospedale, di cui 23 in cure intense. Sono invece 6 i pazienti dimessi dalle strutture sanitarie tra ieri e oggi.

Il tasso di positività negli ultimi 14 giorni in Ticino si è attestato al 27 per cento, per un totale di 1211 persone positive ogni 100mila abitanti. Sabato i casi registrati con il test del tampone erano stati 370, venerdì 372, giovedì - il giorno con il record recente - 452. Anche l'andamento dei decessi è stabile sotto la decina al giorno: ieri erano stati 6, sabato 3, venerdì 7.