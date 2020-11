In Ticino 6 decessi e 186 contagi

LUGANO - Frenano i positivi: un crollo rispetto ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 186 nuovi contagi da Covid in Ticino. Sabato erano stati 370, venerdì 372.

Ma è troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, e lo dimostrano i numeri dei decessi, 6, e delle persone ricoverate in ospedale, 27, in linea con i giorni scorsi. Sabato le vittime erano state 3, venerdì 7, giovedì 4, mercoledì 5. Un'altalena assai poco confortante.

Sono invece 8 i pazienti dimessi dagli ospedali, e si conferma un trend in calo registrato settimana scorsa, rispetto a quelle precedenti. In totale sono 22 i pazienti ricoverati in cure intense in Ticino, 10238 i positivi dall'inizio della pandemia, 397 i deceduti.