Accesso alle zone rosse, controlli in dogana

Gobbi ha poi parlato delle nuove restrizioni introdotte in Italia. Per andare in Italia servirà un'autocertificazione che comprova i motivi di lavoro o di salute. Sono esclusi spostamenti per visite ai famigliari o per fare la spesa. Per questo verranno introdotte misure di controllo coordinate in entrata e in uscita dal confine. «Quella che stiamo vivendo purtroppo potrebbe non essere l'ultima ondata», ha ammonito Gobbi, ribadendo la metafora già usata in primavera del "passo del montanaro".