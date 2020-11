Mascherine gratuite e un aiuto per i più vulnerabili

SANT'ANTONINO - La seconda ondata è arrivata. E diversi comuni hanno deciso di riattivare quei servizi per la popolazione che hanno fatto la differenza nel corso della prima. In particolare a Sant'Antonino si è deciso di rimettere in piedi gli aiuti per i cittadini più vulnerabili, oltre che a distribuire gratuitamente cinquanta mascherine a tutta la popolazione.

«Gli over 65 - viene precisato in una nota - potranno rivolgersi alla Cancelleria comunale (vedi numero nel box) per beneficiare del servizio di raccolta rifiuti a domicilio e il recapito di generi alimentari di prima necessità e medicinali». Questi servizi sono a titolo gratuito (si chiederà unicamente il pagamento delle spese per l’acquisto richiesto e lo stesso avverrà mediante fatturazione). Le richieste pervenute alla Cancelleria saranno evase il giorno seguente.

Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, il Municipio ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una scatola di mascherine da 50 pezzi a ogni economia domestica che ne farà richiesta alla Cancelleria comunale.