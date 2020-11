Agli abitanti mascherine a domicilio

CASTEL SAN PIETRO - Gli abitanti di Castel San Pietro riceveranno direttamente a casa, previo annuncio alla Cancelleria comunale, le 50 mascherine gratuite per nucleo familiare che il Comune ha fatto sapere di voler distribuire la settimana scorsa.

Per averle, le persone domiciliate nella località momò sono invitate a telefonare allo 091 646 15 62 o contattare il Comune via email a info@castelsanpietro.ch entro e non oltre mercoledì 11 novembre. La consegna a domicilio avrà luogo a partire da lunedì 16 novembre 2020.

In un comunicato del 29 ottobre scorso, il Comune di Castel San Pietro spiegava di aver deciso di distribuire gratuitamente una confezione da 50 mascherine certificate per nucleo familiare per incentivare l'utilizzo di questo presidio medico, ormai obbligatorio o raccomandato in molti contesti al fine di far fronte alla pandemia di Covid-19. Le mascherine, assicurava, sono prodotte nel Mendrisiotto: «Viene così dato indirettamente un aiuto anche all’economia locale», scriveva il Municipio.