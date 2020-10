L'inverno del Covid: «Lugano si prepari»

LUGANO - Lugano deve prepararsi per l'inverno del Covid. Reintrodurre la spesa a domicilio per gli anziani, il telelavoro per i dipendenti pubblici, distribuire mascherine gratuite e potenziare i dopo-scuola per sgravare i nonni dalla custodia dei nipoti. È quanto chiede una petizione presentata oggi al Municipio di Lugano dall'Mps.

I firmatari - Barbara Di Marco-Christoffel, Fausto “Gerri” Beretta-Piccoli, Giovanni Soldini, Ambra Gregorio, Raffaella Quadri e Oliviero Farinelli - sottolineano come «la seconda ondata del Covid sembra che sarà più lunga e aggressiva della prima». Per gli autori della petizione «è importante che la città si attivi a sostegno della popolazione» e che l'amministrazione comunale, come datore di lavoro, «faccia il possibile per tutelare i dipendenti». Ecco le richieste in sintesi.