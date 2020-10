Arriva novembre, ma non il freddo

LOCARNO - È (quasi) novembre, ma non sembra. E basta dare una rapida occhiata al bollettino di MeteoSvizzera per i prossimi giorni - ma anche solo mettere il naso fuori dalla finestra - per rendersene chiaramente conto.

L'inizio del mese non porterà particolari stravolgimenti. Domani, come per almeno tutta la prima parte della prossima settimana, ci attende una giornata perlopiù soleggiata, con temperature massime (in pianura) attorno ai 15-16 gradi, mentre nelle ore più fredde le colonnine non scenderanno sotto la soglia degli 8-9 gradi.

Se sul fronte delle temperature non si intravedono grandi cambiamenti, perlomeno nel breve termine, qualcosa si muove invece riguardo al tempo, con una parentesi di maltempo attesa a metà della settimana. La giornata di mercoledì si preannuncia in particolare nuvolosa e carica di alcune precipitazioni, che potrebbero trascinarsi fino al giorno successivo.