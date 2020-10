«C'è preoccupazione per la durata della seconda ondata»

In quale situazione siamo adesso? Siamo in una crisi sanitaria? Quali le conseguenze sulla salute?

Lepori: «La media di pazienti ospedalizzati e di circa il 3,5% sulle nuove diagnosi. Una cifre costante degli ultimi 10 giorni. La variabilità di questa cifra dipende dalla possibilità di fare così tanti tamponi quanti ne stiamo facendo oggi. Chi dice che il 95% dei contagi ad oggi danno sintomi lievi e non necessitano ricovero dice il giusto, ma ricordiamoci che oggi i nuovi contagi erano quasi 10mila. Sarebbe sciocco negare che siamo in un periodo di crisi. O non avrebbero senso misure eccezionali».

Camponovo: «In Ticino, complice l'anzianità della popolazione, le persone ospedalizzate sul totale dei positivi è un po' più alta rispetto il dato a livello nazionale. In media in Ticino abbiamo circa 100 ospedalizzazioni al giorno, averne 30 in più non è una passeggiata. A marzo erano 40/45 e siamo arrivati a un picco di 70. Sono numeri che dobbiamo evitare di raggiungere di nuovo».

De Rosa: «C'è una task force e decine di esperti che ci stanno dicendo di fare attenzione. Se è vero che 35mila ticinesi hanno già contratto la malattia, abbiamo comunque un numero estremamente elevato di ticinesi che possono contrarre la malattia. Non possiamo permetterci che si ammalino tutti nello stesso tempo. O, anche questo 5% di persone da ospedalizzare sarebbe un numero troppo grande per poter essere gestito. Oggi abbiamo 380 persone che nella migliore ipotesi devono stare in isolamento. Poi abbiamo i loro contatti. Se tutti non diamo il nostro contributo potremo arrivare a numeri esponenzialmente più alti. Co si traduce in una crisi economica per il numero di persone che non possono tornare a lavorare».